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Наталья Сергунина рассказала о сохранении природного ландшафта ВДНХ

Наталья Сергунина рассказала о сохранении природного ландшафта ВДНХ

Специалисты сохраняют природный ландшафт ВДНХ наравне с историческими памятниками. Об этом в субботу, 28 августа, сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель аппарата мэра и столичного правительства Наталья Сергунина.

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