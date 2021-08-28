Наталья Сергунина рассказала о сохранении природного ландшафта ВДНХ

Специалисты сохраняют природный ландшафт ВДНХ наравне с историческими памятниками. Об этом в субботу, 28 августа, сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель аппарата мэра и столичного правительства Наталья Сергунина.
Специалисты сохраняют природный ландшафт ВДНХ наравне с историческими памятниками. Об этом в субботу, 28 августа, сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель аппарата мэра и столичного правительства Наталья Сергунина.
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