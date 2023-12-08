Путин заявил, что ВВП России уже выше, чем до западных санкций

Сейчас РФ по темпам экономического роста опережает все ведущие страны ЕС, отметил президент Валовой внутренний продукт России за 10 месяцев 2023 года вырос на 3,2%, сообщил Владимир Путин на форуме "Россия зовет!".
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