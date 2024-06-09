Додон назвал принадлежность Приднестровья к Молдавии спасением от агрессии Киева

Приднестровье избежало агрессии со стороны Украины из-за того, что де-юре входит в состав Молдавии. Об этом заявил бывший молдавский президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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