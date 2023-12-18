Nature: воздействие большого количества ночного света провоцирует депрессию

Исследователи из школы психологических наук при университете Монаша совместно с коллегами из института мозга и психического здоровья Тернера в Австралии обнаружили, что воздействие искусственного света в ночное время связано с более высоким риском развития психических расстройств, таких как тревога, биполярное расстройство и депрессия.