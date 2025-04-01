Сенат США хочет ввести 500-процентные пошлины для стран-импортеров российской энергии

Их установят, если РФ не станет вести переговоры о мире с Украиной Группа сенаторов Соединенных Штатов, которая насчитывает 50 человек, выразила готовность проголосовать за ужесточение санкций, если Россия откажется принимать участие в урегулировании на Украине.
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