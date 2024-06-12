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Чем балканские телеграм-каналы напугали прозападных пропагандистов?

Чем балканские телеграм-каналы напугали прозападных пропагандистов?

Информационное наступление на Республику Сербскую встречает достойный отпор В конце первой декады июня, буквально за несколько часов до самого масштабного сбоя в истории Telegram, признанное в РФ иноагентом издание «Голос Америки»* опубликовало очередной разбор российского медийного влияния на Балканах, которое, по мнению западных экспертов, сосредоточено теперь в Telegram и страшно эффективно воздействует на умы сотен тысяч людей.

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