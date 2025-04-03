Раскрыты истинные масштабы потерь Финляндии от закрытия границы с РФ

Политолог Скачко: закрытие границы с РФ больно ударило по востоку Финляндии Закрытие сухопутной границы с Россией негативнее всего сказалось на восточных регионах Финляндии, которые из-за этих мер полностью лишились экономической привлекательности, выразил мнение в беседе с news политолог и историк Владимир Скачко.