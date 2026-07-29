Минстрой России заменит 226,6 км сетей в ЛНР в 2026 году

В 2026 году в Луганской Народной Республике планируется заменить 226,6 км коммунальных сетей. Министерство строительства России также объявило о модернизации 87 объектов инфраструктуры, подготовке 14 тыс.
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