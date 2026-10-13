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За рулем

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Hyundai зарегистрировал два товарных знака в России

Hyundai зарегистрировал два товарных знака в России

Два товарных знака Genesis зарегистрированы в России на Hyundai – срок действия прав продлится до 2034 года, следует из данных Роспатента.

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