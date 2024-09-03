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Царьград

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"Удары" по штабам – обещанный переворот? Крупнейшая волна отставок - минус 4 министра, "русский шпион" и "чистка" окружения Зеленского

"Удары" по штабам – обещанный переворот? Крупнейшая волна отставок - минус 4 министра, "русский шпион" и "чистка" окружения Зеленского

На Украине прошла крупнейшая волна отставок в политической верхушке. Сразу минус 4 министра. Кулебе "уже дали бумагу и ручку".

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Украину спасёт только отставка клоуна и всей его камарильи!
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