Военное обозрение

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Работу в подвергшемся кибератаке крупнейшем грузовом порту Японии не могли восстановить в течение трёх суток

Работу в подвергшемся кибератаке крупнейшем грузовом порту Японии не могли восстановить в течение трёх суток

Японская служба безопасности подтвердила информацию о крупнейшей за последнее время кибератаке на порт города Нагоя.

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