Сегодня в Омске водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara наехал на фасад школы, не справившись с управлением.
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