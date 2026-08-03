RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 675 подписчиков

Ефимов: развитие дорожной инфраструктуры – одно из важных направлений для столицы

Ефимов: развитие дорожной инфраструктуры – одно из важных направлений для столицы

Безусловным приоритетом города, напрямую влияющим на комфорт и мобильность миллионов человек, является модернизация транспортного каркаса Москвы, заявил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов на полях V Международного транспортного саммита.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии