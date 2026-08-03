Ефимов: развитие дорожной инфраструктуры – одно из важных направлений для столицы

Безусловным приоритетом города, напрямую влияющим на комфорт и мобильность миллионов человек, является модернизация транспортного каркаса Москвы, заявил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов на полях V Международного транспортного саммита.
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