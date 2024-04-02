Советник Шойгу Ильницкий заявил, что вечеринка Ивлеевой стала актом агрессии

Вечеринка, организованная блогером Анастасией Ивлеевой в клубе "Мутабор", была раскритикована советником министра обороны РФ Андреем Ильницким, который назвал ее одним из проявлений психологической агрессии против России.
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