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Советник Шойгу Ильницкий заявил, что вечеринка Ивлеевой стала актом агрессии

Советник Шойгу Ильницкий заявил, что вечеринка Ивлеевой стала актом агрессии

Вечеринка, организованная блогером Анастасией Ивлеевой в клубе "Мутабор", была раскритикована советником министра обороны РФ Андреем Ильницким, который назвал ее одним из проявлений психологической агрессии против России.

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