Ученые заявили о нарастающей опасности для всего человечества

МОСКВА, 4 февраля, ФедералПресс. Доцент факультета географии Даремского университета Том Чадли в интервью Guardian заявил, что к 2300 году уровень Мирового океана может подняться на десять метров вследствие динамических изменений.
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