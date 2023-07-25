Будет ли вторая волна мобилизации в России с 28 июля 2023 года? Зачем на самом деле приняли новый закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе рядовых и сержантов? Означает ли это, что страну ждет еще одна волна призыва на СВО? Принят закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе ВС РФ Эксперт предположил, зачем изменили предельный возраст пребывания в… Ждать ли вторую волну мобилизации в России с 28 июля 2023 года: зачем изменили возраст пребывания в запасе на самом деле .