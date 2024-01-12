Неврологи университетов Фоджи и Бари выяснили, что кофе защищает от Альцгеймера

Регулярное употребление кофе снижает риски болезней Паркинсона и Альцгеймера. К такому выводу пришла группа итальянских неврологов из университетов Фоджи и Бари, опубликовавших статью в научном журнале Neural Regeneration Research.
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