Фокус внимания
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Фокус внимания

18 подписчиков

Свежие комментарии

  • elenaprekrasnaya2012
    Шикарное описание стилиста... Очень понравилось!Королевский стиль...

Журнал «Фокус внимания» — информационный партнер престижной международной премии TOP GLOBAL AWARDS-2025

Журнал «Фокус внимания» — информационный партнер престижной международной премии TOP GLOBAL AWARDS-2025

Журнал «Фокус внимания» — информационный партнер престижной международной премии TOP GLOBAL AWARDS-2025 Батуми, Грузия — 2025 30 сентября 2025 года Батуми станет центром мирового внимания — именно здесь состоится грандиозная международная премия TOP GLOBAL AWARDS-2025, которая соберет выдающихся предпринимателей, инфлюенсеров, экспертов, дизайнеров и лидеров мнений со всего мира.

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