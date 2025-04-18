Журнал «Фокус внимания» — информационный партнер престижной международной премии TOP GLOBAL AWARDS-2025 Батуми, Грузия — 2025 30 сентября 2025 года Батуми станет центром мирового внимания — именно здесь состоится грандиозная международная премия TOP GLOBAL AWARDS-2025, которая соберет выдающихся предпринимателей, инфлюенсеров, экспертов, дизайнеров и лидеров мнений со всего мира.