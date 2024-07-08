Ждём и надеемся на 2025 год: Объём выпуска Ил-96 вырастет, а общее кол-во российских самолётов к 2030 году разгонят до 200-250 единиц в год

Вчера 8,6K прочитали Недавно Министерство промышленности и торговли РФ вместе с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) представили обновленную программу выпуска отечественных самолетов до 2030 года.
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