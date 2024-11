«Будет лучше, больше, грандиознее, чем The Witcher 3»: CD Projekt Red рассказала, чего жда...

«Будет лучше, больше, грандиознее, чем The Witcher 3»: CD Projekt Red рассказала, чего ждать от The Witcher 4Сотрудники CD Projekt Red в интервью для октябрьской ретроспективы Eurogamer поделились подробностями разработки горячо ожидаемой фэнтезийной ролевой игры с открытым миром под кодовым названием Polaris — она же The Witcher 4.