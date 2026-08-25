Автоэксперт Хайцеэр указал на отсутствие госконтроля за частными СИМ

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с ИА НСН обозначил острые проблемы безопасности на городских дорогах, сделав акцент на отсутствии государственного контроля за частными средствами индивидуальной мобильности (СИМ).
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