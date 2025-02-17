Следственный комитет займется проверкой по факту угроз гражданам РФ в Абхазии

МОСКВА, 17 февраля, ФедералПресс. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился о начале процессуальной проверки в связи с угрозами и нарушениями прав российских граждан в Абхазии.
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