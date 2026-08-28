Лавров объяснил приезд главы ЦРУ в Москву сотрудничеством спецслужб

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал визит в Москву главы ЦРУ Джона Рэтклиффа, отметив, что взаимодействие спецслужб традиционно остаётся за кадром, как и дипломатическая деятельность, требующая скрытности.