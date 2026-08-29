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Контрафронт

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Пакистан: один солдат был убит и трое других получили ранения после того, как ранее в тот же день...

Пакистан: один солдат был убит и трое других получили ранения после того, как ранее в тот же день боевики обстреляли колонну из четырех армейских машин на дороге Зубайда Джалал в районе Хайрабад города Турбат, провинция Белуджистан.

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