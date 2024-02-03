Мамина копия: Ким Кардашьян поделилась фотографиями с празднования 6-летия её дочери Чикаго

Чикаго Уэст растёт копией своей мамы! Ким Кардашьян поделилась фотографиями с восхитительной вечеринки в честь шестилетия своей дочери, устроенной в тематике «Братц», на которой они просто поразительно похожи! «Шестой день рождения Чи-Чи в стиле Братц», — озаглавила мамочка пост.
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