Найдем каждого: Стрелявшие по Севастополю «американцы» разорваны на куски Юлия СоколоваВ тени военных действий под Николаевом произошло знаковое событие: российский ракетный комплекс «Искандер» успешно уничтожил американскую установку HIMARS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии