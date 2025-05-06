Трудно представить себе, что было бы с нами, если бы не было ребят из ФСБ.

Ксения Фотина

Если сейчас окончательно не добить укро-бандеровскую смертоносную заразу, не будет покоя верховенству добра и мира от соседа, у которого с малолетства башка до хруста повернута на Запад, в "благословенную" Гейропу, и особенно туда, где сатане так нужны бандюги, ворюги, стяжатели, предатели всех мастей. И с таким чувством "собственного достоинства", что от этой самости несет известным... сероводородом.