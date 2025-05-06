Ядвига Мухоморова Рубрика "Отличные новости". Собственно, все на скринах. Кто там булькал про то, что нужно пропускать в страну всех хахлов, вплоть до убежденных нациков? Они мол, попадут в благоприятную среду без укрозомбоящика и антироссийской пропаганды, выучат "Катюшу", сходят на Бессмертный полк и возлюбят мацкалей, ибо "мы один народ", как сказал Путин.
Отличные новости
Комментарии
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Регина Толстоброва
Трудно представить себе, что было бы с нами, если бы не было ребят из ФСБ.
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10 час.
Ксения Фотина
Если сейчас окончательно не добить укро-бандеровскую смертоносную заразу, не будет покоя верховенству добра и мира от соседа, у которого с малолетства башка до хруста повернута на Запад, в "благословенную" Гейропу, и особенно туда, где сатане так нужны бандюги, ворюги, стяжатели, предатели всех мастей. И с таким чувством "собственного достоинства", что от этой самости несет известным... сероводородом.
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58 мин.
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