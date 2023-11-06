Учёные допустили ошибку в расчётах мощности магнитной бури

5 ноября Землю накрыла сильная магнитная буря, вызвавшая полярное сияние во многих регионах России.Учёные неправильно оценили магнитную бурю, в итоге оказавшуюся одной из наиболее мощных за последние несколько лет.
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