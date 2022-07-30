Чтоб я ещё за этими грибами пошёл...

В лес по грибы\ягоды любите ходить? А были у вас случаи, когда казалось бы на совершенно известной для вас местности и сотни раз исхоженной, вы начинаете кружить и плутаете, чуть не в пресловутых "трёх соснах"? Вот и мне вспомнилась одна история.