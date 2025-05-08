В Анапе с пляжей начали разгонять отдыхающих по громкоговорителям: уже загорают на сетках для мазута

На видео, опубликованном Оперштабом – машина спасателей проезжает по пляжной территории и специалисты в громкоговоритель сообщают о том, что пляж закрыт, купание в море запрещено, функционирование пляжа временно ограничено – работает техника по очистке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии