Эрдоган прилюдно ударил ребёнка за отказ целовать ему руку

Президент Турции шокировал публику неожиданным воспитательным моментом на официальном мероприятии.На опубликованной Телеграм-каналом BRIEF визаписи видно, как турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган стоит на сцене, и к нему по очереди подходят дети и по местной традиции целуют ему руку в знак уважения.