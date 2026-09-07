Сибирская отшельница Агафья Лыкова рассказала, что использует для отпугивания медведей

Ее любимые средства помогают защититься и от других диких животных Сибирской отшельнице Агафье Лыковой два раза в год присылают шумовые петарды для отпугивания диких животных, в том числе медведей, рассказал РИА Новости директор заповедника "Хакасский" Виктор Непомнящий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Алтайском крае ...
- T Роскачество объяс...
- Пособие на погреб...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым