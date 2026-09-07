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Сибирская отшельница Агафья Лыкова рассказала, что использует для отпугивания медведей

Сибирская отшельница Агафья Лыкова рассказала, что использует для отпугивания медведей

Ее любимые средства помогают защититься и от других диких животных Сибирской отшельнице Агафье Лыковой два раза в год присылают шумовые петарды для отпугивания диких животных, в том числе медведей, рассказал РИА Новости директор заповедника "Хакасский" Виктор Непомнящий.

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