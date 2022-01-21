21 января 2022 года США начали необъявленную войну против России в космосе

Американцы запустили спутники GSSAP, которые будут выводить из строя наши спутники Александр Ситников На фото: запуск ракеты-носителя Atlas V американской компании United Launch Alliance (ULA) с двумя военными спутниками с мыса Канаверал (Фото: AP/TASS) Ракета Atlas V Объединенного ракетного альянса (ULA), выполняющая миссию USSF-8 для командования Космических сил США (КС США — вид Вооружённых сил США, предназначенный для осуществления военных операций в космическом пространстве), стартовала 21 января с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида.