Погода в России: резкие перепады, холодный фронт и нестабильное тепло — прогноз Вильфанда Ирина ВальковаС приходом середины мая россияне с тревогой следят за переменчивыми погодными условиями: весна будто бы забыла о своей миссии.
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