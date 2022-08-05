Царьград

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Вашингтон развернул "охоту" на русских за границей

Вашингтон развернул "охоту" на русских за границей

Терпеть голословные обвинения ряда официальных лиц США и общественных организаций по поводу решения Химкинского суда, приговорившего американскую гражданку Грайнер к 9 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, русские дипломаты не стали.

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