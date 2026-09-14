ОДКБ призывает возобновить сотрудничество с ОБСЕ для безопасности Европы

Генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков предложил возобновить сотрудничество с ОБСЕ для укрепления безопасности в Европе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин освободил а...
- "Ударьте их "Посе...
- Нижегородские деп...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым