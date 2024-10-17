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Жительницу Кунгура осудят за убийство семейной пары

Жительницу Кунгура осудят за убийство семейной пары

Чтобы избавиться от свидетелей, женщина подожгла дом.В Кунгуре завершено расследование дела об убийстве семейной пары.

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