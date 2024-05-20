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Российские ученые разработали удивительный гель для восстановления костей

Российские ученые разработали удивительный гель для восстановления костей

Российские ученые разработали удивительный гель для восстановления костей Ирина ОрлонскаяРоссийские ученые под руководством доктора фармацевтических наук Дмитрия Компанцева разработали уникальное средство в виде геля, способного полностью восстанавливать костную ткань.

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