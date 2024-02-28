К словам Макрона нужно отнестись предельно серьезно

Геннадий Бережнов

Нужно отнестись предельно серьезно. Однако нужно и ответить серьёзно, но видимо не кому. Если на меня идут трое и с ножами, то я достану свой ТТ и расстреляю их. То же должен понимать и этот недоносок Микрон! А сделать это мы можем и пусть не сомневаются!!!!!!!!!!!