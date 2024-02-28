Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 818 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • САША ЛЕПАЕВ
    один нелепый контингент на планете земля это америка.не пора ли этот материк стереть с лица земли.может люди там и не...Задержан россияни...
  • Сергей ЕВ
    Вы правы"Хорошие" и "плох...
  • Станислава
    Почему эта мразь Байчер ещё не расстрелян со всей своей гнилой семейкой? ПОЧЕМУ??????Глава Центра им. ...

К словам Макрона нужно отнестись предельно серьезно

К словам Макрона нужно отнестись предельно серьезно

Я имею в виду заявление президента Франции Макрона о посылке сухопутных войск на Украину, именно это.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Нужно отнестись предельно серьезно. Однако нужно и ответить серьёзно, но видимо не кому. Если на меня идут трое и с ножами, то я достану свой ТТ и расстреляю их. То же должен понимать и этот недоносок Микрон! А сделать это мы можем и пусть не сомневаются!!!!!!!!!!!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх