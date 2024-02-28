Я имею в виду заявление президента Франции Макрона о посылке сухопутных войск на Украину, именно это.
К словам Макрона нужно отнестись предельно серьезно
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Нужно отнестись предельно серьезно. Однако нужно и ответить серьёзно, но видимо не кому. Если на меня идут трое и с ножами, то я достану свой ТТ и расстреляю их. То же должен понимать и этот недоносок Микрон! А сделать это мы можем и пусть не сомневаются!!!!!!!!!!!
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