Грозу и сильный ветер прогнозируют Москве и области в ближайшие часы и в ночь на 23 сентября

В Московской области объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра. Подмосковный главк МЧС РФ во вторник, 22 сентября 2026 года, предупредил жителей региона о неблагоприятных погодных условиях во второй половине дня и в ночь на среду, 23 сентября.