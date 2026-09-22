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Грозу и сильный ветер прогнозируют Москве и области в ближайшие часы и в ночь на 23 сентября

Грозу и сильный ветер прогнозируют Москве и области в ближайшие часы и в ночь на 23 сентября

В Московской области объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра. Подмосковный главк МЧС РФ во вторник, 22 сентября 2026 года, предупредил жителей региона о неблагоприятных погодных условиях во второй половине дня и в ночь на среду, 23 сентября.

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