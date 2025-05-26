Путин произнёс "волшебное" слово: Кедми объяснил – больше предложений Киеву не будет

"Сейчас в СВО никто не ставит цель нанести врагу поражение": и тут Путин произнёс "волшебное" слово. Военный эксперт Яков Кедми объяснил, как теперь меняется стратегия Москвы - больше предложений Киеву не будет, но это не главное.