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Царьград

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Путин произнёс "волшебное" слово: Кедми объяснил – больше предложений Киеву не будет

Путин произнёс "волшебное" слово: Кедми объяснил – больше предложений Киеву не будет

"Сейчас в СВО никто не ставит цель нанести врагу поражение": и тут Путин произнёс "волшебное" слово. Военный эксперт Яков Кедми объяснил, как теперь меняется стратегия Москвы - больше предложений Киеву не будет, но это не главное.

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Комментарии
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АП
Александр Поляничко
Давно пора.
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