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Иркутск Сегодня

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Жительница Приангарья разработала экскурсионный проект по северным территориям

На севере Иркутской области рождаются новые туристические маршруты! В Братске депутаты Законодательного собрания Иркутской области Татьяна Молостова и Евгений Зенкин обсудили уникальный проект, разработанный предпринимателем из Железногорска-Илимского Полиной Турляковой.

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