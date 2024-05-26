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Макрон не исключил референдума о расширении электората в Новой Каледонии

Макрон не исключил референдума о расширении электората в Новой Каледонии

Французский президент Эмманюэль Макрон не исключил возможности проведения национального референдума, касающегося вопроса расширения электората в Новой Каледонии – заморской территории Франции в Тихом океане.

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