Политика как он...
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Политика как она есть

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Трамп высказался противоречиво о шансах на принятие законопроекта о санкциях против РФ

Трамп высказался противоречиво о шансах на принятие законопроекта о санкциях против РФ

Американский президент Дональд Трамп называет высокими шансы на принятие дорабатываемого в Конгрессе законопроекта об ужесточении односторонних санкций в отношении России, но при этом утверждает, что с ним не обсуждалась часть ключевых положений данного документа, и он должен их рассмотреть.

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