Трамп высказался противоречиво о шансах на принятие законопроекта о санкциях против РФ

Американский президент Дональд Трамп называет высокими шансы на принятие дорабатываемого в Конгрессе законопроекта об ужесточении односторонних санкций в отношении России, но при этом утверждает, что с ним не обсуждалась часть ключевых положений данного документа, и он должен их рассмотреть.