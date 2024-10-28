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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Футболистка «Барсы» Бонмати взяла «Золотой мяч» 2-й сезон подряд. Айтана сделала квадрупл с «блауграной»

Футболистка «Барсы» Бонмати взяла «Золотой мяч» 2-й сезон подряд. Айтана сделала квадрупл с «блауграной»

26-летняя полузащитница стала обладательницей награды в 2024 году. В прошлом году приз тоже достался испанке.

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