Доцент Мазур: Некоторым категориям россиян предоставляется помощь соцработника

Социальный работник может быть предоставлен одиноким и малоимущим пенсионерам, гражданам старше 80 лет, ветеранам Великой Отечественной войны, а также жителям блокадного Ленинграда и осаждённого Севастополя.
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