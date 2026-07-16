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Доцент Мазур: Некоторым категориям россиян предоставляется помощь соцработника

Доцент Мазур: Некоторым категориям россиян предоставляется помощь соцработника

Социальный работник может быть предоставлен одиноким и малоимущим пенсионерам, гражданам старше 80 лет, ветеранам Великой Отечественной войны, а также жителям блокадного Ленинграда и осаждённого Севастополя.

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