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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капризов забросил 30-ю шайбу в сезоне НХЛ. Он достиг этой отметки в 3-й раз подряд и повторил рекорд «Миннесоты»

Капризов забросил 30-ю шайбу в сезоне НХЛ. Он достиг этой отметки в 3-й раз подряд и повторил рекорд «Миннесоты»

Форвард «Миннесоты» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (5:2).  На его счету 67 (30+37) очков в 56 играх в текущем сезоне при полезности «+10».

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