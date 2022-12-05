Руководитель Департамента глобального развития Международной федерации сделал ряд громких заявлений Один из самых авторитетных тренеров мира, более двадцати лет руководивший лондонским «Арсеналом», а с ноября 2019 года возглавляющий Департамент глобального развития футбола ФИФА, Арсен Венгер провел пресс-конференцию, на которой рассказал о причинах неудачного выступления некоторых фаворитов на ЧМ в Катаре и подробно разобрал, чем же […] Сообщение «Развалившись в мягком кресле: ФИФА вспомнила о футболе появились сначала на Novosti.