Иркутск Сегодня

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Пострадавшие от летних паводков жители Приангарья получат выплаты

Пострадавшие от летних паводков жители Иркутской области получат единовременные выплаты. Такое решение приняли на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы региона Игоря Кобзева.

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