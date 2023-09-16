Пострадавшие от летних паводков жители Приангарья получат выплаты

Пострадавшие от летних паводков жители Иркутской области получат единовременные выплаты. Такое решение приняли на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы региона Игоря Кобзева.
Пострадавшие от летних паводков жители Иркутской области получат единовременные выплаты. Такое решение приняли на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы региона Игоря Кобзева.
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