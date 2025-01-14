Трамп: пожары в Калифорнии по масштабу разрушений превзошли ядерный удар В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января.
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Трамп: пожары в Калифорнии по масштабу разрушений превзошли ядерный удар В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января.
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